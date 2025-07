Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme a Porto Cervo | il gossip accende l’estate?

L’estate infiamma i gossip e questa volta il centro dell’attenzione è Porto Cervo, dove Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati immortalati insieme. Un’immagine che fa scalpore, ma attenzione: niente ritorno di fiamma, solo una cena tra amici in uno dei luoghi più glamour della Sardegna. La stagione estiva si rivela ancora una volta all’insegna di sorprese e incontri… ma cosa ci riserverà il futuro?

L’estate è arrivata e divampano i gossip sotto l’ombrellone! In queste ore alcuni scatti hanno attirato l’attenzione mediatica nuovamente su Belen Rodriguez e Stefano De Martino immortalati insieme a Porto Cervo. Attenzione: nessun ritorno di fiamma tra i due, ma solo una cena tra amici! Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i due ex si ritrovano a Porto Cervo. La Sardegna è da sempre una delle mete estive più gettonate durante la stagione estiva, in particolare tra i vip che si ritrovano a trascorrere serate all’insegna del relax e del divertimento. A Porto Cervo, località paradisiaca della Costa Smeralda, si sono ritrovati alla stessa tavolata Belen Rodriguez e Stefano De Martino, una delle coppie più amate e paparazzate di sempre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it