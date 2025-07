Raffaella Mennoia su Maria De Filippi | Lavorare con lei è molto faticoso ma…

Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi e autrice di successi come Temptation Island, si apre in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera. Con sincerità, descrive la fatica e le soddisfazioni di lavorare accanto a una delle figure più influenti della televisione italiana. La sua testimonianza rivela il legame speciale tra le due professioniste e il segreto dietro il successo del loro lavoro. Ma cosa rende così unica questa collaborazione?

Raffaella Mennoia parla di Maria De Filippi e del successo di Temptation Island. Da anni Raffaella Mennoia è il braccio destro di Maria De Filippi, ricopre il ruolo di autrice nelle trasmissioni Uomini e Donne e Temptation Island. Raffaella Mennoia (Screen Ig @uominiedonne) Intervistata dal Corriere della Sera si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni, sull’amatissima conduttrice ha detto: “ Maria è il filo conduttore di parecchie vite, di gente che magari oggi se lo è dimenticato, io no di certo.” La nota autrice ha poi ammesso che non è semplice lavorare al suo fianco, queste le sue parole: “ Lavorare con lei è molto faticoso, lavoriamo tantissime ore, per questo ogni tanto qualcuno decide di smettere. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Raffaella Mennoia su Maria De Filippi: “Lavorare con lei è molto faticoso ma…”

