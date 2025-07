la red bull ha cacciato chris horner

L’addio di Chris Horner da Red Bull scuote il mondo del motorsport, ma cosa accadrebbe se decidesse di tornare sui suoi passi e chiamare John Elkann? Un cambio di rotta che potrebbe rivoluzionare gli equilibri di Ferrari, offrendo una soluzione inaspettata. In tempi di incertezza, la chiarezza e la rapidità sono essenziali: il futuro di Maranello potrebbe essere scritto già oggi, guardando anche tra le fila di chi, da anni, domina a Le Mans.

E se Horner adesso richiamasse John Elkann e gli dicesse che ha cambiato idea e accetta la sua offerta? Certo la Ferrari non ingaggerebbe più un team principal di un team vincente, ma offrirebbe lavoro a un miliardario disoccupato. L'importante sarebbe non fermarsi alle apparenze e, se davvero non si ha più fiducia in Vasseur, procedere il più in fretta possibile. Si potrebbe sempre guardare in casa dove qualcuno che da tre anni vince a Le Mans non è lontano. Ma questi sono altri discorsi. La notizia del giorno è la cacciata di mister Red Bull, di quel Christian Horner che da un anno viveva in equilibrio sull'orlo del burrone, uno di quegli sport estremi tanto cari al brand che rappresentava in Formula 1.