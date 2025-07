Clima Papa Leone XIV | Il mondo brucia preghiamo per la conversione di chi lo nega

Nel cuore dei suggestivi giardini di Castel Gandolfo, si è svolta una significativa messa per la cura del creato, a dieci anni dalla Laudato Si’ di Papa Francesco. Un appello urgente alla conversione per chi nega la crisi climatica, ricordando che molte catastrofi naturali sono il risultato degli eccessi umani. In un mondo che brucia, preghiamo affinché la consapevolezza e l’azione possano portare a un cambiamento reale e duraturo.

