Pusher viaggia con l' hashish in auto In casa nasconde 3200 euro in banconote false

Un'operazione che mette in luce un inquietante intreccio di illeciti, quella dei carabinieri a Viale Adriatico. Un uomo di 39 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo aver nascosto droga e denaro falso tra le mura di casa e l’auto. La scoperta di questi illeciti apre uno sguardo inquietante sul mondo del crimine. Nel corso delle indagini continueremo a seguirne gli sviluppi, per capire le vere ragioni dietro queste attività illegali.

La droga in auto, i soldi falsi invece a casa. A finire nei guai un 39enne romano, noto alle forze dell'ordine, che è stato arrestato dai carabinieri. I militari, all'altezza di viale Adriatico, hanno notato un'auto ritenuta sospetta. Così hanno deciso di procedere a un controllo. Nel corso. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: auto - casa - pusher - viaggia

Incendia l’auto di una donna per vendetta, 48enne arrestato a Ragusa: danneggiata anche una casa - Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Ragusa per incendio doloso, dopo aver dato fuoco all'auto di una donna come atto di vendetta.

Pusher viaggia con l'hashish in auto. In casa nasconde 3200 euro in banconote false; Arrestato pusher: in casa ha droga e materiale per confezionare le dosi; Pusher esce di casa, poi sale sulla macchina del 'cliente': scambio in diretta.

Viaggiava con droga in auto, preso pusher - Vincenzo Gragnano, 22enne di Napoli già noto alle forze dell’ordine, era a bordo della sua auto quando è stato fermato dai militari dell'Arma. Segnala rainews.it

Il pusher che viaggia in auto con 13 chili di droga - Il giovane, a bordo di un veicolo, si è imbattuto in un controllo da parte dei carabinieri ... Secondo romatoday.it