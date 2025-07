CNN | Trump minacciò bombe MoscaPechino

Durante un meeting con i donatori della campagna 2024, Donald Trump avrebbe confidato di aver tentato di persuadere Putin a evitare l’attacco a Kiev, minacciando rappresaglie su Mosca e, forse, anche su Pechino. La CNN riporta un audio in cui Trump afferma: "Se vai in Ucraina, bombarderò Mosca a tappeto", sottolineando la sua fermezza e l’eventuale messaggio inviato anche a Xi Jinping. Una strategia di forte impatto che solleva molte questioni sulla diplomazia internazionale.

