La lunga notte di musica concerti e spettacoli nel cuore del borgo | a Bertinoro è tutto pronto per Fricò Royal

A Bertinoro, l’atmosfera si infiamma con la lunga notte di Fricò Royal, un evento imperdibile che trasformerà il cuore del borgo in un palcoscenico sotto le stelle. Dalle 20 alle 3, musica, spettacoli e divertimento animeranno cinque location, offrendo un viaggio tra folk, rock, reggae e jazz. Preparati a vivere un’esperienza unica che renderà questa serata indimenticabile per tutti gli amanti dell’arte e della buona compagnia. Non mancare!

A Bertinoro è ormai tutto pronto per la lunga notte di Fricò Royal, che venerdì trasformerà il centro storico in un grande palco sotto le stelle. Dalle ore 20 fino alle 3 del mattino, in programma performance di vario genere, dal folk al rock, dal reggae al jazz, distribuite in cinque location. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: lunga - notte - bertinoro - tutto

La lunga notte di Assisi. Parte de Sotto vince il Calendimaggio 2025: "Spettacolo bellissimo" - La settantesima edizione del Calendimaggio si è conclusa con una notte

A Bertinoro torna la notte bianca di Fricò Royal Vai su X

Venerdì 11 luglio, dalle ore 20 fino alle 3 del mattino, il centro storico di Bertinoro si trasformerà in un grande palco a cielo aperto in occasione della notte bianca del Balcone di Romagna Vai su Facebook

La lunga notte di musica, concerti e spettacoli nel cuore del borgo: a Bertinoro è tutto pronto per Fricò Royal; A Bertinoro torna la notte bianca di Fricò Royal; Fricò Royal, una notte di musica: c’è anche Cisco.

Fricò Royal, una notte di musica: c’è anche Cisco - Venerdì prossimo in centro a Bertinoro la voce dei Modena City Ramblers aprirà l’attesa e festosa manifestazione che alterna rock, reggae e jazz. Si legge su msn.com

A Bertinoro torna la notte bianca di Fricò Royal - BERTINORO – I colori e i suoni delle culture tornano a Bertinoro nella lunga notte di Fricò Royal. Lo riporta politicamentecorretto.com