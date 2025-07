Processo Diddy confermata la data della condanna

Il processo che ha visto Diddy dichiarato colpevole di induzione alla prostituzione ha suscitato grande scalpore nel mondo dello spettacolo. Dopo l’arresto a New York e le accuse di racket e traffico sessuale, il rapper si trova ora in attesa della condanna definitiva. La difesa aveva richiesto al giudice Arun Subramanian ...

A seguito del processo che pochi giorni fa (il 2 luglio) ha dichiarato Diddy colpevole di induzione alla prostituzione, il rapper rimane in attesa della condanna. Sean Combs in detenzione dallo scorso settembre a seguito dell’arresto a New York, si era dichiarato innocente ed è stato al tempo stesso assolto dalle accuse di racket e traffico sessuale. La difesa del fondatore della Bad Boy Entertainment aveva chiesto al giudice Arun Subramanian un’udienza accelerata, rifiutando inizialmente la data proposta, poco prima dell’udienza prevista per la giornata di ieri (martedì 8 luglio), come riporta Rolling Stone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Processo Diddy, confermata la data della condanna

