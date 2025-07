Tentato omicidio a Nettuno | figlio massacra a martellate i genitori

Una violenta notte a Nettuno scuote la comunità: un uomo di 33 anni ha scagliato martellate sui genitori, provocando un tentato omicidio che ha lasciato tutti sgomenti. La scena, brutale e sconvolgente, si è consumata nella serata di martedì 8 luglio, portando alla rapida mobilitazione delle forze dell'ordine e all'arresto del colpevole. Un episodio che solleva interrogativi sulla fragilità dei rapporti familiari e sulla sicurezza pubblica.

Ha preso a martellate i genitori colpendoli alla testa, al viso e sulle braccia. Un'aggressione brutale avvenuta a Nettuno, dove un 33enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Tentato omicidio a Nettuno Le violenze sono divampate nella serata di martedì 8 luglio, intorno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

