WWE | Roman Reigns potrebbe attaccare Solo Sikoa al suo ritorno

Dopo la sua misteriosa assenza, il ritorno di Roman Reigns in WWE è ormai alle porte, e i fan si chiedono quale sarà il suo prossimo colpo di scena. Potrebbe concentrarsi su Sikoa, lanciandogli un attacco o rivendicando il suo ruolo di capo tribù con una mossa inaspettata. La domanda è: quale sarà la vera strategia di Reigns al suo ritorno? Solo il tempo potrà svelarlo, e gli appassionati sono già pronti a scoprire cosa ci riserverà questa nuova fase.

L'ultima volta che abbiamo visto Roman Reigns quest'anno è stato durante la prima puntata di Raw post WrestleMania 41. Da quel momento, il capo tribù sembra essere scomparso dalle scene e non si ha ancora una data certa per la quale lo rivedremo. Una cosa certa è che, dal momento della sua ultima apparizione, molte cose sono cambiate in WWE, ed i fan più sfegatati cominciano a chiedersi quale potrebbe essere il ruolo di Roman al suo ritorno. Roman ha un conto in sospeso con Solo Sikoa. Nonostante molti diano per scontato un ritorno dell'OTC per contrastare Seth Rollins e la sua stable, un'altra possibilità sta lentamente iniziando ad interessare una fetta del WWE Universe.