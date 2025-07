Abodi | Gattuso come ct è una scelta più motivazionale che tecnica

Il calcio italiano si sta ridefinendo, tra scelte strategiche e motivazionali. Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, ha condiviso il suo punto di vista su Gattuso come ct, sottolineando come la sua nomina rappresenti più un gesto di stimolo che una decisione tecnica. In un momento di sfide e ripartenze, ogni scelta può fare la differenza: la direzione del nostro calcio dipende anche da queste visioni.»

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, è intervenuto nel corso di una nuova puntata di Un Altro Pianeta, il podcast condotto da Hoara Borselli e prodotto da Simple Communication. Il Ministro si è espresso sulla scelta di Gattuso come c.t. e su Gabriele Gravina e la sua posizione da capo della Federazione calcistica. Abodi: «Gattuso c.t.? Scelta motivazionale». Sulla posizione di Gravina e il momento del calcio italiano «Credo che, al di là di quello che si richiede a qualcuno, visto che non ci sarà mai un obbligo, l’unica cosa che conterà sarà la coscienza. Il modo in cui ci si sentirà a disagio o a proprio agio: questa cosa né si chiede né si impara. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Abodi: «Gattuso come c.t. è una scelta più motivazionale che tecnica»

