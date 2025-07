Sono svenuto che rabbia Pier Silvio Berlusconi e quel commento su Ilary Blasi

Ha lasciato tutti senza parole, e non solo per le critiche taglienti rivolte a La Talpa e The Couple, ma anche per la sincerità con cui Pier Silvio Berlusconi ha espresso il suo pensiero. In un mondo televisivo spesso avvolto da diplomazia, il suo intervento ha acceso i riflettori sul futuro dei reality di Mediaset, dimostrando che la trasparenza può essere un’arma vincente. La delusione è palpabile, ma apre anche a nuove sfide e opportunità.

Pier Silvio Berlusconi rompe gli indugi e lo fa con la consueta franchezza che da tempo contraddistingue le sue uscite pubbliche. Durante la presentazione del nuovo palinsesto, l’amministratore delegato di Mediaset ha deciso di parlare chiaro sul futuro dei reality del gruppo, senza risparmiare critiche – anche dure – a due format che negli ultimi mesi avrebbero dovuto rappresentare la rinascita del genere: La Talpa e The Couple. La delusione è palpabile e, per certi versi, clamorosa. Secondo Berlusconi junior, quei programmi sono stati un vero fallimento. “Li ho trovati brutti, fatti male. Abbiamo sbagliato e non dobbiamo ricadere più in questi errori”, ha dichiarato con decisione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

