Caso Calhanoglu Ausilio infuriato con l’agente La Gazzetta dello Sport spiega | Ecco cosa gli ha fatto capire

L’affare Calhanoglu si infiamma, e la tensione tra l’Inter e il suo agente sale alle stelle. La Gazzetta dello Sport svela i dettagli di un incontro cruciale, in cui l’entità delle richieste e le aspettative del club turco hanno fatto capire a tutti la difficile strada verso una soluzione. In un clima di incertezza, l’Inter inizia a riconsiderare i propri piani, mentre il futuro del turco pende in bilico, tra desiderio di ritorno e realtà di mercato.

La trattativa tra Hakan Calhanoglu e il Galatasaray per il trasferimento del centrocampista turco sembra essere in una fase di stallo. Nonostante l'interesse da parte del club turco di riportare il giocatore in patria, al momento le offerte concrete per l' Inter non sono arrivate, e il club nerazzurro inizia a spazientirsi. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la situazione è più complicata di quanto sembri, con più problemi che soluzioni. I l d.s. Ausilio ha fatto sapere al procuratore che non è disposto a tollerare che la vicenda vada avanti a lungo.

