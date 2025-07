La nipote di Fabrizio De André Fabrizia racconta il nonno | Nascondere la mia identità è stato imprescindibile | dovevo convivere con un nome che inevitabilmente riportava a mio nonno Fabrizio

Fabrizia De André, nipote del leggendario Fabrizio, svela il suo lato più intimo e generoso. Crescere con un nome così carico di storia ha significato dover nascondere un pezzo di sé, ma oggi celebra l'eredità del nonno attraverso iniziative solidali e musica, dimostrando che l'amore e il rispetto per gli ultimi sono il vero patrimonio che si può tramandare.

Parla Fabrizia De André, nipote del «cantautore degli ultimi»: «Celebro l'esempio di mio nonno aiutando gli altri con una onlus e un cd». La nipote di Fabrizio De André, Fabrizia, racconta il nonno: «Nascondere la mia identità è stato imprescindibile: dovevo convivere con un nome che inevitabilmente riportava a mio nonno Fabrizio»

