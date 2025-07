LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino le fuggitive ai -40 km

Segui in tempo reale la tappa odierna del Giro d'Italia Femminile 2025, mentre le protagoniste si sfidano a pochi km dall’arrivo. Il gruppo accelera, le battistrada cercano di mantenere il vantaggio e il duello tra le migliori si infiamma. Resta con noi per non perdere neanche un momento di questa emozionante corsa, dove ogni secondo conta e il sogno di indossare la maglia rosa diventa sempre più vicino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:33 33 km all’arrivo e poco meno di 20 al prossimo GPM, ovvero il quarta categoria di Santo Stefano. 13:30 Vantaggio delle battistrada che è crollato al di sotto dei due minuti. 13:27 Lotte Kopecky (Team SD Worx) non è nel gruppo maglia rosa. La belga potrebbe però rientrare in questo tratto pianeggiante. 13:25 Molto bene Elisa Longo Borghini e la svizzera Marlen Reusser. Pur perdendo qualche posizione la maglia rosa Anna Henderson supera indenne questa asperità. 13:22 Lorena Wiebes transita in prima posizione sul GPM di quarta categoria del muro di Ca’ del Poggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino le fuggitive ai -40 km

In questa notizia si parla di: diretta - gruppo - giro - italia

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: fasi decisive, tutti i migliori in testa al gruppo - Segui la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Siamo alle fasi decisive con i migliori ciclisti in testa al gruppo.

In diretta dall'Autodromo Nazionale Monza, la terza e ultima manche Legends Cars Italia e la seconda gara Lotus Cup Italia: commento a cura di Marco... Vai su Facebook

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Lorena Wiebes prevale in volata a Trento! Henderson rimane in Rosa dopo una maxi caduta; Giro d'Italia, 21a tappa: a Roma l'ultima volata è di Kooij nel giorno della festa di Simon Yates; Giro: vince van Uden in volata, Pedersen in rosa.

Diretta Giro d'Italia 2025, classifica/ Wout Van Aert ha vinto la 9^ tappa, Isaac Del Toro è la maglia rosa! - IlSussidiario.net - Fantastica la diretta Giro d’Italia 2025 cui stiamo assistendo, gli sterrati stanno facendo la differenza: una caduta di gruppo ha ... Si legge su ilsussidiario.net

DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Quattordicesima Tappa - MSN - Il Giro d’Italia 2025 rimane in Veneto, con lo svolgimento della sua Quattordicesima Tappa del suo itinerario. Come scrive msn.com