Spezia altro prestito dall’Inter dopo Pio Esposito | il DS in sede!

Potrebbe continuare la sinergia tra Spezia e Inter. Per due anni, Pio Esposito ha giocato in prestito in Liguria, con tanto di exploit da 19 gol nell'ultima annata appena conclusa. Adesso, si lavora per un altro giovane. Il DS degli spezzini è stato avvisato nella sede interista. SINERGIA – Inter e Spezia potrebbero continuare il loro asse di mercato. Per due anni, i liguri hanno avuto in prestito Francesco Pio Esposito, che nell'ultima stagione ha segnato addirittura 19 gol laureandosi capocannoniere del campionato cadetto. Ma la sinergia è destinata a continuare. Infatti, il DS degli spezzini, Melissano, è stato avvisato in sede in Viale della Liberazione.