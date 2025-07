Gigi D’Alessio passa a Mediaset

Sarà uno dei volti della nuova stagione Mediaset: Gigi D’Alessio arriva in autunno su Canale 5 con tre prime serate, all’insegna della musica e dello spettacolo, affiancato da Vanessa Incontrada. Il progetto segna l’inizio di una collaborazione di lungo periodo tra il cantante, che ha lasciato la giuria di The Voice Senior e The Voice Kids, con il gruppo di Cologno Monzese. A ufficializzare l’ingresso di D’Alessio nella squadra Mediaset è stato Pier Silvio Berlusconi durante l’incontro con la stampa di ieri: Do un grande benvenuto a Gigi (.) che lavorerà con noi per alcuni anni. D’Alessio e Incontrada hanno fatto già coppia in tv: era il 2019 e i due tennero a battesimo su Rai1 il varietà 20 anni che siamo italiani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Gigi D’Alessio passa a Mediaset

Gigi D’Alessio lascia la Rai per Mediaset: l’indiscrezione sullo show con una vecchia conoscenza - Gigi D'Alessio è pronto a cambiare sede e lasciare la Rai per approdare a Mediaset. Secondo le ultime indiscrezioni, il noto cantante condurrà un nuovo show su Canale Cinque in collaborazione con una vecchia conoscenza del panorama televisivo, promettendo sorprese e un grande ritorno sul piccolo schermo.

Su Canale 5 e Mediaset Infinity, martedì 24 giugno in prima serata, va in onda la musica che fa bene: “Sicily for Life – Gigi & Friends”, lo show registrato il 20 e 21 giugno allo Stadio Renzo Barbera di Palermo. Protagonista Gigi D’Alessio, insieme a tanti a Vai su Facebook

L’omaggio di Gigi D’Alessio al fondatore di Mediaset “É stato veramente un onore conoscere un grande uomo come Silvio Berlusconi” Vai su X

Gigi D'Alessio lascia The Voice e passa a Mediaset: Sarà nella scuderia di Canale 5; Gigi & Friends - Sicily for life: Il concerto Video; Gigi D’Alessio saluta la Rai, nuovo programma su Mediaset: chi lo sostituisce a The Voice.

Antonella Clerici sull’addio di Gigi D’Alessio a The Voice: “Un dispiacere” - La conduttrice ha ammesso che l'addio di Gigi D'Alessio a The Voice è stata una doccia fredda Oggi Antonella Clerici ha rilasciato un'interessante ... Da msn.com

Antonella Clerici: “Gigi D’Alessio via da The Voice una doccia fredda. In Rai mi danno per scontata” - Antonella Clerici tornerà in Rai anche nella prossima stagione televisiva: "Quando nasci e cresci in un'azienda, ti danno affettuosamente per scontata" ... Lo riporta fanpage.it