la città una nuova forma di governo, segnando un momento cruciale nella storia etrusca. La disfatta di Roma e il racconto di Cerase svelano le complesse dinamiche di potere tra antiche civiltà, intrecciando passione, tradimento e sopravvivenza. Questa narrazione ci invita a riflettere sulle radici delle civiltà e sull’importanza di conoscere il passato per capire meglio il presente.

Cerase, da noi intervistato poco prima della sua scomparsa, ci raccontò che, verso la fine del VI secolo a.C., giunse a Veio e poi a Tarquinia Tarquinio il Superbo, il re spodestato di Roma, per chiedere aiuto. Tarquinio era stato un pessimo amministratore: pensava più ai suoi interessi personali che al benessere della città. Fu così che, con un colpo di mano militare sostenuto da mercanti e agricoltori, venne deposto. Al suo posto si instaurò a Roma una forma embrionale di repubblica, animata da posizioni politiche e sociali spesso in contrasto tra loro. Le città di Veio e Tarquinia non avevano forze sufficienti per minacciare Roma da sole, così Tarquinio si rivolse all’intera lega delle dodici città etrusche, che allora faceva riferimento a Porsenna, re di Chiusi. 🔗 Leggi su Lortica.it