Morte sospetta al Santa Scolastica disposta l’autopsia su Anna Balzano | indaga la Procura di Cassino

Una morte che desta sconcerto quella di Anna Balzano, la donna di 73 anni deceduta improvvisamente all’ospedale Santa Scolastica di Cassino. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti e disposto l’autopsia per fare chiarezza sulle cause di questa perdita sospetta. Indagini in corso sotto la guida del pubblico ministero Andrea Corvino per scoprire cosa si cela dietro questa tragica scomparsa. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Un fascicolo contro ignoti è stato aperto dalla Procura della Repubblica di Cassino per fare luce sulla morte di Anna Balzano, 73 anni, residente a Castrocielo, deceduta nei giorni scorsi presso l’ospedale Santa Scolastica. A occuparsi del caso è il pubblico ministero Andrea Corvino, che ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

