kiev raid russi nel donetsk e a kherson 9 morti

La guerra in Ucraina continua a mietere vittime innocenti, con raid russi nel Donetsk e a Kherson che hanno causato 9 morti, tra cui un bambino di un anno. Mosca ha lanciato due ondate di attacchi con droni e bombe, colpendo civili e insediamenti come Rodynske e Kostyantynivka. La tragedia evidenzia ancora una volta la brutalità del conflitto e la sofferenza della popolazione civile, lasciando il mondo a chiedersi quanto ancora questa urgenza possa durare.

Mosca ha attaccato in due ondate gli insediamenti di Rodynske e Kostyantynivka nella regione di Donetsk con droni e bombe aeree, uccidendo 8 civili. Lo denuncia la Procura regionale di Donetsk, come riporta Ukrainska Pravda. Nel primo raid sono state colpite le auto, uccidendo 5 persone. Dopo 10 minuti i russi hanno sganciato due bombe aeree Fab-250 su Kostyantynivka. Tre uomini, di 42, 53 e 71 anni, sono morti per strada. Un bambino di un anno è morto nella regione di Kherson a seguito di un attacco con un drone russo. Lo afferma il presidente della regione Alexander Prokudin su Telegram, come riporta Rbc Ua. 🔗 Leggi su Quotidiano.net