Rodrigo Guirao è il nuovo protagonista di Viola come il Mare

L’attesa cresce: Rodrigo Guirao Diaz si unisce al cast di "Viola come il mare" come nuovo protagonista, portando con sé un fascino esotico e uno sguardo magnetico che promettono di catturare l’attenzione di Francesca Chillemi. Con la sua presenza carismatica, l’attore argentino, classe 1980, si prepara a conquistare il pubblico e a rendere ancora più avvincente questa stagione. La storia si arricchisce di nuove emozioni e sorprese, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Che Can Yaman non sarà presente nella terza stagione di Viola come il Mare è cosa nota, ma Francesca Chillemi non sarà sola sul set della serie di Canale 5: Davide Maggio può annunciarvi l'ingresso nel cast dell'attore argentino Rodrigo Guirao Diaz. Classe 1980, fisico statuario e intensi occhi chiari, l'attore non ha nulla da invidiare al suo predecessore, neanche la natura esotica che, siamo certi, attirerà l'attenzione della protagonista Viola. Dove avete già visto Rodrigo Guirao Diaz. Considerato un sex symbol in patria, Guirao si è fatto notare in passato anche nella tv italiana e in più di un'occasione.

