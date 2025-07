stop a caldo africano e afa e sulle alpi torna la neve

Dopo settimane di caldo africano e afa insopportabile, le temperature si sono finalmente abbassate, portando un’aria fresca e rinvigorente su tutto il paese. Temporali, grandinate e nubifragi hanno riequilibrato il clima, mentre le Alpi si vestono di bianco, con la neve che torna a coprire le cime più alte. È un ritorno alla normalità, un sollievo per chi aspettava un cambiamento. E ora, si apre una nuova fase stagionale, ricca di sorprese e opportunità.

Finalmente si respira: i temporali, le grandinate e i nubifragi hanno portato locali criticità ma anche un importante ricambio atmosferico con l'aria fresca che ha sostituito il caldo anticiclone africano e provocato un calo termico importante anche di 8-10°C in meno soprattutto al Centro-Nord. Alpi imbiancate. Dallo zero termico che era schizzato ben oltre i cinquemila metri nello scorso fine settimana al ritorno della neve su molte cime alpine con temperature sotto lo zero: è il caso, ad esempio, del Passo dello Stelvio ma anche di Cortina d'Ampezzo ma una coltre bianca ha ricoperto gran parte delle Alpi centro-orientali al di sopra dei 2.