Classifica delle 10 città più accessibili in Europa per turisti con disabilità

Se vi siete mai chiesti quali siano le città europee più accessibili e accoglienti per i turisti con disabilità, siete nel posto giusto. Dalle meraviglie storiche di Milano alla bellezza artistica di Firenze e Venezia, queste destinazioni dimostrano che il viaggio è un diritto di tutti. La vera sfida è rendere ogni luogo un esempio di inclusività, perché “disabilità non significa inabilità, significa semplicemente adattabilità”. Scopriamole insieme!

The famous Milan Cathedral (Duomo di Milano) and monument to Victor Emmanuel II on the Piazza del Duomo in Milan, Italy. Blue cloudy sky at summer day. Milan Duomo is the largest church in Italy. Milano (3°), Firenze (4°) e Venezia (5°): ecco quali sono le "city" che rappresentano il Bel Paese in questa speciale classifica. "Disabilità non significa inabilità, significa semplicemente adattabilità": questa citazione dello scrittore Chris Bradford invita a soffermarsi sulla possibilità che persone, città e paesi hanno di adattarsi. E questo concetto assume una valenza particolare in occasione della stagione turistica per eccellenza, ovvero l'estate.