Ponte della Pietra passo in avanti il progetto Piroga Verde | lavori al Cva e area verde una palestra per la scuola

Il progetto "Verde Piroga" rappresenta un passo decisivo verso il futuro di Ponte della Pietra, promettendo di rivoluzionare tre aspetti fondamentali: la riqualificazione dei immobili pubblici, la creazione di un'area verde attrezzata e l'installazione di una palestra per la scuola via Chiusi. Un'iniziativa che unisce comunità , ambiente e istruzione, portando benefici concreti e duraturi. La speranza è che questo progetto si realizzi presto, trasformando la zona in un cuore pulsante di nuove opportunità .

C'è un progetto "Verde Piroga" che potrebbe risolvere tre problemi nella popolare zona di Ponte della Pietra: la riqualificazione del Cva e altri immobili pubblici connessi, un'area verde attrezzata e pronta ad accogliere eventi e la palestra per la scuola via Chiusi che ne è sprovvista e da anni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: verde - ponte - pietra - progetto

Presentato progetto “Parco di Montecchie: un ponte di verde, acqua e terra tra città e campagna” - È stato presentato nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi il progetto “Parco di Montecchie”, un ponte di verde, acqua e terra tra città e campagna.

Partecipa alla finale del contest musicale Band on Air e vota il tuo progetto preferito Una serata nel verde, ascoltando talenti emergenti del panorama veronese, con l’impareggiabile scenografia delle mura storiche, a due passi da ponte Pietra PORGRAMM Vai su Facebook

Ponte della Scafa, presentato il nuovo progetto: prima pietra entro la fine del 2025; “Nuovo ponte della Becca nel 2030”: viadotto, il ministero sblocca l’iter; Riqualificazione di piazzetta Bra Molinari, obiettivo primavera-estate 2025: «Cambieremo il volto di questo luogo».

Ponte sullo Stretto, Bonelli: “Non rispetta vincoli ambientali. Ciucci ricorda?” - , Pietro Ciucci , non ricorda che il progetto del Ponte ha ricevuto un parere negativo della Vinca ... Da msn.com

Presentazione del progetto «Ponte verde a La Serra» - La presentazione del ponte verde si terrà lunedì 25 novembre 2024, alle ore 19, a San Lorenzo, ... Scrive ladigetto.it