Schlein Pd | Rendere gratis trasporto pubblico locale per studenti

Elly Schlein, segretaria del PD, ha annunciato una proposta ambiziosa: rendere gratuito il trasporto pubblico locale per gli studenti, affinché ogni giovane possa muoversi senza barriere economiche. In un momento in cui i costi crescono, questa iniziativa mira a favorire l’accesso all’istruzione e alla mobilità sostenibile. La sfida è grande, ma l’obiettivo è chiaro: garantire a tutti un futuro più equo e accessibile.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La proposta che oggi presentiamo mira a rendere gratuito il trasporto pubblico locale per i giovani studenti”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in una conferenza stampa al Nazareno per la presentazione di una proposta di legge del suo partito in tema di trasporto pubblico locale. Schlein ha contestato che “ davanti a un fabbisogno certificato di circa 800 milioni per il fondo sul trasporto pubblico locale a regioni e comuni, il governo nella scorsa manovra ne mise solo 120?. “Se non metti quegli 800 milioni – ha continuato -, le società di trasporto e gli enti locali non saranno in grado di garantire gli stessi servizi che gli italiani hanno oggi nelle loro città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Schlein (Pd): “Rendere gratis trasporto pubblico locale per studenti”

