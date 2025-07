Disturbi dell’apprendimento tavolo bipartisan in Emilia-Romagna Boom di casi in Regione | più della media italiana

In Emilia Romagna, il numero di studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Dsa) è in costante aumento, superando di circa il 25% la media nazionale. Con oltre 35.000 segnalazioni nel 2023/2024, il fenomeno richiede un’attenzione immediata e condivisa. È fondamentale un approccio bipartisan per individuare strategie efficaci e garantire un’educazione inclusiva. Solo un fronte unito potrà affrontare questa emergenza educativa e offrire un futuro migliore a tutti gli alunni.

Bologna, 9 luglio 2025 – Basta guardare i numeri, in crescita, per rendersi conto che va affrontato (e subito) il tema degli alunni con bisogni educativi speciali (Bes) e con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa). I dati diffusi dall’ufficio scolastico regionale tramite un report relativo ai soli Dsa dimostra che le segnalazioni per l’anno scolastico 20232024 sono state 35.411, circa 10mila in più dell’anno scolastico 20162017. L’Istat individua la percentuale di BesDsa in Emilia-Romagna par i all’11% del corpo studentesco, nell’anno scolastico 20232024, contro l’8,6% della media italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Disturbi dell’apprendimento, tavolo bipartisan in Emilia-Romagna. Boom di casi in Regione: più della media italiana

