A Vicenza ruspe e idranti contro il presidio No Tav | Non distruggete il bosco Il caldo è anche una nostra responsabilità

Alle prime luci dell’alba, Vicenza si sveglia con un’immagine di tensione: ruspe e idranti contro il coraggio dei cittadini che da un anno difendono il bosco di Ca’ Alte dal cantiere Tav. La lotta per preservare l’ambiente e i diritti si gioca tra barricate, incatenamenti e volontà di resistere. È una battaglia che riguarda tutti noi, perché non è solo un bosco, ma il nostro futuro.

La colonna di blindati di polizia e carabinieri arriva al bosco vicentino di Ca' Alte alle prime luci del giorno. Da un anno, l'area verde è occupata da cittadine e cittadini per difenderla dai cantieri del Tav. Hanno costruito barricate in ferro e legno. E martedì mattina dell'8 luglio, in duecento hanno atteso le ruspe. I più anziani si sono incatenati alla prima barricata. C'è chi è legato alle strutture in legno. E c'è anche chi è salito sulle casette sugli alberi. "Ci siamo incatenati per salvare il verde di questa città – spiega Susi mentre fa passare attorno a sé la catena – i boschi ci fanno respirare e non possiamo buttarli via per far passare un cantiere".