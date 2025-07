LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | iniziata la cronometro

Il Tour de France 2025 entra nel vivo con la tappa di oggi, una cronometro che promette emozioni e sorprese. I ciclisti si sfidano in uno spettacolare confronto cronometrato, mentre gli appassionati attendono con trepidazione di scoprire chi emergerà in vetta alla classifica generale. Rimanete aggiornati per non perdere nemmeno un secondo di questa avvincente sfida. La corsa è appena iniziata, e le sorprese sono dietro l’angolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.26 Occhio anche a Lukas Plapp: l’australiano segna il miglior tempo. 13.24 E infatti Romeo è già nettamente al comando dopo il primo intermedio. 13.22 Ha già iniziato la prova il campione spagnolo Iván Romeo (Movistar Team), è sicuramente il corridore più interessante in questa prima fase. 13.19 C’è ovviamente grande attesa per capire ciò che accadrà in chiave classifica generale. 13.17 Il primo a prendere il via Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team). 13.15 Sono scattati i primi corridori dalla pedana di partenza. 13.13 Prima giornata veramente importante ai fini della classifica generale di questa Grande Boucle. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la cronometro

