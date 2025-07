Atletica torna il Meeting Città di Nembro | in pista Luca Sito

L’attesa è finita: torna a Nembro il prestigioso Meeting internazionale di atletica, giovedì 24 presso il centro sportivo Saletti. Un evento imperdibile, parte del World Athletics Continental Tour, che vedrà protagonisti i migliori atleti italiani e internazionali, tra cui il recordman dei 400 metri convocato per gli Europei U23. Preparatevi a vivere una serata all’insegna della grande atletica e dello spirito sportivo!

Giovedì dalle 18.30 si rinnoverà al centro sportivo Saletti di Nembro (Bergamo) il tradizionale "rito" estivo con la grande atletica leggera: il 28esimo Meeting internazionale Città di Nembro, tappa Challenger del World Athletics Continental Tour, proporrà una serie di spunti decisamente interessanti a partire dal rientro agonistico di Luca Sito.