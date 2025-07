Primo centro di produzione per qualità artistica | prestigioso riconoscimento dal ministero della Cultura ad Accademia Perduta

Accademia Perduta - Romagna Teatri si distingue come il primo centro di produzione per qualità artistica, ottenendo il più alto punteggio nazionale tra i “Centri di produzione 450” nelle valutazioni del Ministero della Cultura. Questo prestigioso riconoscimento testimonia l’eccellenza e l’impegno nel promuovere arte e innovazione culturale, confermando la posizione di leadership nel panorama artistico italiano. Un risultato che accende nuove speranze e opportunità per il futuro della scena culturale.

Prestigioso riconoscimento dal ministero della Cultura ad Accademia Perduta - Romagna Teatri. Infatti le è stato attribuito il più alto punteggio nazionale tra i “Centri di produzione 450” nelle valutazioni della qualità artistica per l’ammissione a contributo dei progetti del triennio 2025-2027. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: produzione - qualità - artistica - prestigioso

Walter Nicoletti, premio Oscar 2025: ‘Una realtà di produzione internazionale a Matera vuol dire affermare che la qualità non è una prerogativa dei grandi centri metropolitani’ - Walter Nicoletti è l'unico italiano ad aver conquistato un Oscar lo scorso marzo, grazie al cortometraggio animato

La Pirandelliana ha ottenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo l’ammissione al triennio 2025-2027 con il riconoscimento di Centro di Produzione Teatrale nei teatri di Fondazione Benevento Città Spettacolo, nella categoria "Prime I Vai su Facebook

Primo centro di produzione per qualità artistica: prestigioso riconoscimento dal ministero della Cultura ad Accademia Perduta; Accademia Perduta/Romagna Teatri riconosciuto come primo Centro di Produzione in Italia per qualità artistica; Serie, Nastro d’Argento Speciale per ‘Montecristo’.