MotoGP per l’Italia c’è una Lost Generation di piloti dopo la Golden Generation del 1997-1998?

L’Italia del motomondiale sta vivendo un momento di transizione delicato, dopo la gloriosa Golden Generation del '97-'98. Con la stagione 2025 che segna già la doppia cifra di gare, emergono segnali preoccupanti nella crescita dei giovani talenti italiani. La mancanza di risultati concreti nelle categorie di vertice riflette una “Lost Generation” di piloti, lasciando il nostro paese senza una vera e propria eredità da tramandare. Il futuro del motociclismo tricolore è in bilico: sarà possibile risollevare le sorti della nostra tradizione?

La stagione 2025 del Motomondiale ha raggiunto la doppia cifra di appuntamenti agonistici. Volgendo lo sguardo alle categorie formative, si evince come la scarsità di risultati dei centauri italiani – cominciata lo scorso anno – si stia facendo sempre più pronunciata. Alla vigilia del Sachsenring si contano due podi in Moto2 e tre in Moto3, senza alcuna affermazione. Il problema è che i piloti del nostro Paese più competitivi nelle classi inferiori sono, purtroppo, ragazzi per il quale si ha l'impressione che "il treno sia già passato". Tony Arbolino e Celestino Vietti in un recente passato erano stati considerati papabili per la MotoGP.