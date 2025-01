Liberoquotidiano.it - Sanremo 2025, la scelta di Cristina D'Avena fa impazzire l'Italia: ecco che cosa canta

Cresce, anzi schizza alle stelle la febbre per. Mancano infatti pochi giorni all'inizio della kermesse. E il Fantaalza ancora l'asticella e sorprende tutti con una novità entusiasmante: la sigla ufficiale di questa edizione è interpretata daD', che ha trasformato il suo iconico brano Occhi di Gatto nella divertente e coinvolgente Occhi di Fanta. Il nuovo arrangiamento porta la firma del maestro Enrico Melozzi, volto noto al Festival per la sua creatività e storico sostenitore del Fanta. Non è un caso che il regolamento del gioco gli renda omaggio con un bonus di 5 punti per gli artisti che si esibiscono sotto la sua direzione d'orchestra. Quest'anno, però, il contributo di Melozzi va oltre: gli artisti che interpreteranno anche solo un frammento di Occhi di Fantaguadagneranno un bonus speciale di 10 punti.