Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, mangia, tifa, ama. Tifosi al Mercato Coperto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È un Sasso Marconi agguerrito, magari non troppo continuo nel rendimento, ma sempre sul pezzo e proteso al raggiungimento della salvezza diretta, quello che domenica, alle 14.30, attenderà la capolistanella tana dello stadio ‘Carbonchi’. L’undici felsineo viaggia al nono posto con 25 punti, in condominio con Piacenza e Cittadella Vis Modena, e deve gestire tre punti di margine sulla zona playout. Il compito che aspetta i giallorossi è un altro di quelli probanti, come spesso accade quando arriva la prima della classe. Rrapaj e compagni lo hanno provato sulla propria pelle anche nell’ultima trasferta, a Ponte a Egola, nell’1-1 contro il Tuttocuoio, formazione che poi, sette giorni dopo, cioè domenica scorsa, ha perso clamorosamente 5-0 contro il fanalino di coda Sammaurese. In ogni caso, il– more solito – non sarà da solo in trasferta.