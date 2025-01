Ilrestodelcarlino.it - Più sicurezza per i ciclisti, investiti 135mila euro

A febbraio partiranno i lavori in viale Idris Ricci a Copparo per la messa indella viabilità ciclopedonale nel tratto compreso tra le vie Dante Alighieri e via Ferrara (via Carletti). Ad aggiudicarsi l’appalto è stata la ditta Costruzioni Castellin Lorenzo di Monselice. L’opera, per un investimento, si propone di sanare le criticità di un punto di conflittualità tra la strada comunale e la viabilità ciclabile attraverso un nuovo tratto di percorso ciclo/pedonale protetto. L’intervento prenderà il via il prossimo mese, dopo la firma del contratto, la consegna lavori e al termine delle fasi di approntamento del cantiere. L’intervento prevede di ricavare sulla parte dei civici dispari di viale Ricci una ciclopedonale parallela alla strada, dell’ampiezza media di 2,80 metri, che in corrispondenza dei passi carrai si estenderà fino a raccordarsi con la pavimentazione stradale, eliminando le differenze di quota.