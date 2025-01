Anteprima24.it - Palumbo (Cisal): “Abbiamo lottato per la terra dei fuochi, ora basta ritardi”

Tempo di lettura: 2 minutiLa Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la gestione fallimentare delladei, l’area tra Napoli e Caserta devastata per decenni dall’inmento illegale di rifiuti tossici. La sentenza stabilisce che lo Stato ha violato il diritto alla vita e alla salute dei cittadini, non adottando misure adeguate per contrastare l’emergenza ambientale. I giudici hanno imposto all’Italia di attuare, entro due anni, un piano concreto per bonificare il territorio e proteggere i residenti. La decisione segna un momento storico: dopo anni di denunce, la giustizia riconosce la negligenza istituzionale che ha lasciato migliaia di persone esposte a un ambiente nocivo, con un aumento drammatico di malattie e contaminazioni.): “Ci siamo battuti con ogni mezzo, ora” Sulla sentenza è intervenuto Ferdinando, esponente della, che da anni denuncia l’immobilismo della politica e la devastazione del territorio campano: “Ci siamo battuti con ogni mezzo per difendere la salute dei cittadini, contrastando lo scempio dei nostri territori e l’indifferenza della politica.