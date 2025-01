Liberoquotidiano.it - Milan, l'affaire-Gimenez si complica: tam-tam, ecco chi potrebbe "sostituirlo"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Di male in peggio, per ilè un momento nero. Il k.o. con la Dinamo Zagabria in Champions significa obbligatorietà a passare ai playoff contro una tra Juve e Feyenoord (venerdì i sorteggi) e possibilità di incontrare agli ottavi l'Arsenal o l'Inter, che verrà affrontata nel derby di campionato domenica pomeriggio. Giocare contro il Feyenoord significa possibilità ridotte al lumicino che Santiagoarrivi in rossonero, oltre al fatto che l'attaccante, dopo il gol del momentaneo 1-1 contro il Lille, si è infortunato al 28' lasciando il campo. Le sue condizioni verranno valutate in queste ore e diranno di più, anche se pare che non siano gravi. Il tecnico del Feyenoord Brian Priske ha parlato delle condizioni del bomber a Ziggo Sport: "Sentiva dolore,perché ho fatto il cambio.