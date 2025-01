Amica.it - Cosa vedere al cinema nel weekend? Da non perdere "Io sono ancora qui" candidato a tre premi Oscar. Questa e altre recensioni su Amica.it

Leggi su Amica.it

Arriva nelle nostre sale Ioqui di Walter Salles, il film che ha conquistato pubblico e critica alla scorsa Mostra deldi Venezia, dove ha vinto ilo per la migliore sceneggiatura. Si è da poco aggiudicato ilo Golden Globe per la migliore attrice drammatica (strepitosa Fernanda Torres) ed è oraa tre(miglior film, miglior film internazionale, migliore attrice protagonista). Da, sempre in sala, Simone Veil – La donna del secolo di Olivier Dahan con Elsa Zyllberstein, ritratto di una delle più importanti figure femminili del Novecento.Esce infine il controverso Babygirl di Halina Reijn con Nicole Kidman in versione sottomessa e masochista.