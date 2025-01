Metropolitanmagazine.it - Ci sono gli Imagine Dragons, Stereophonics e Gabry Ponte tra i nuovi singoli del 31 gennaio

Nell’ultimo weekend del mese l’AirPlay deiin arrivo nella giornata odierna, 31vede il ritorno degli, con il brano apripista del prossimo album che arriverà nei prossimi mesi.– There’s Always Gonna Be Something: Un brano che non tradisce affatto lerità caratteristiche della band: le chitarre si intrecciano sapientemente alle linee di basso e la voce del carismatico Kelly Jones spicca con testi profondi e mai banali. A proposito del singolo, il frontman spiega che “è una canzone che potrebbe descrivere l’irrequietezza nell’incertezza e la lotta per arrivare all’accettazione”. There’s Always Gonna Be Something è la prima anticipazione del nuovo album, il 13° in studio della band, intitolato “Make ‘em Laugh, Make ‘em Cry, Make ‘em Wait”, la cui uscita è prevista per il 25 aprile 2025.