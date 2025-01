Ilnapolista.it - Thiago Motta è già stato esonerato dal popolo della Juventus

Leggi su Ilnapolista.it

è giàdalè un ex allenatore. Almeno per iljuventino. Non c’èil passaggio formale, non è stata indetta alcuna conferenza stampa da partesocietà. La guida tecnica non è stata ancora accompagnato alla porta. I vertici non si pronunciano, si nascondono, non si presentano davanti ai microfoni come fece, dopo la sconfitta clamorosa di Maccabi, l’ex presidente Andrea Agnelli.Fatta questa premessa, iljuventino guarda avanti, rivuole la Juve, non questa squadra bellina che inanella pareggi e adesso anche due sconfitta di fila. I tifosi hanno già scaricato, si aspettano una mossa imminente da parte dei vertici, non ne possono più di assistere a questo calvario: una squadra scollata dal suo allenatore, senza più le certezze di inizio campionato, dove la maggioranza dei giocatori sono involuti e non hanno spiccato il volo e dove i leader – tipo Danilo – sono stati cacciati dalla Continassa.