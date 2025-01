Sport.quotidiano.net - Scalvini, lussazione alla spalla: rischio intervento. L’Atalanta trema

Bergamo, 30 gennaio 2025 - Ci vorrà qualche giorno per comprendere l’entità dell’infortuniospsinistra subito da Giorgiomercoledì sera nella sfida di Barcellona. Il 21enne difensore delha riportato unaricadendo dopo un contrasto di gioco aereo, nel finale del match allo stadio olimpico di Montjuic. Laè dei più classici infortuni degli sport di contatto: letteralmente gli è uscita la sp, poi risistemata manualmente e fatta rientrare dai medici e fisioterapisti come avviene in questi casi, piuttosto frequenti nelle partite di calcio. Da valutare però l’eventuale lesione una volta riassorbito il trauma. Gli accertamenti Domani, probabilmente, il calciatore nerazzurro sarà sottoposto ad una Tac per avere maggiori risposte circa l’entità dell’infortunio e soltanto dopo questo ulteriore accertamento diagnostico sarà possibile stilare una diagnosi precisa, anche sui tempi di recupero, ed escludere l’chirurgico, ipotesi al momento possibile.