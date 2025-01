Lanazione.it - Ricercato per maltrattamenti, lesioni e furto: arrestato in centro a Spezia

La, 30 gennaio 2025 – Eraperfamiliari,, ed è statoieri dalla polizia, un quarantasettenne italiano,per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale della, dovendo espiare la pena di 2 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione, per un cumulo di pene. Il provvedimento restrittivo riguardava, appunti, diversi reati difamiliari e contro il patrimonio. L’uomo, già destinatario di divieto di avvicinamento all’ex moglie, eradagli uomini della squadra mobile spezzina, incaricati dell’esecuzione del relativo provvedimento restrittivo. Nel primo pomeriggio di ieri, nel corso dei servizi effettuati dagli agenti in borghese, il catturando è stato individuato nelcittadino e, al termine della compilazione degli atti, accompagnato alla casa circondariale di Villa Andreino in via Fontevivo.