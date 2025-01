Thesocialpost.it - Morte Ramy, dal telefono dell’amico spunta l’immagine “rilevante”: la scoperta

Neldi Omar, il testimone che avrebbe catturato il momento conclusivo dell’incidente in cuiElgaml ha perso la vita a seguito di un inseguimento da parte dei carabinieri, è stato rinvenuto un fermo immagine significativo. Nella memoria del dispositivo, non è stata trovata alcuna registrazione video risalente alla notte del 24 novembre 2024. Tuttavia, è stata identificata la presenza di una miniatura che potrebbe risultare interessante, ovvero un’immagine in formato ridotto che rappresenterebbe un’«anteprima» di una foto o di un video, considerata in questo contesto «». Queste informazioni emergono dalla consulenza di Marco Tinti, l’esperto informatico incaricato dalla Procura di Milano nell’ambito di una delle linee d’indagine sull’incidente, che coinvolge tre carabinieri e l’amico di, Fares Bouzidi, il quale era alla guida dello scooter e si è salvato.