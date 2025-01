Thesocialpost.it - McDonald’s, una mamma denuncia: “C’era un dente nelle crocchette di pollo che stava mangiando mia figlia, che schifo”

Leggi su Thesocialpost.it

Una madre in lacrime hato un inquietante episodio accaduto allamentrei nuggets del. Secondo il suo racconto, la bambina si sarebbe fatta male mordendo qualcosa di particolarmente duro all’interno del cibo.Leggi anche: Hamburger, 90 casi di escherichia coli: scoperta la causaLa donna ha condiviso la sua esperienza in un video pubblicato su TikTok, mostrando l’oggetto trovato: un elemento bianco e di forma rettangolare, che ha identificato come un. «Che cosa ci vorrà perché la gente cominci ad ascoltare? Mi fa male lo stomaco. Avevo sentito delle voci, ma alla fine ho comunque ceduto e ho portato i miei figli a mangiare da», ha dichiarato visibilmente scossa.Il racconto della madreNel suo sfogo online, la donna spiega di aver acquistato per ladi 6 anni un Happy Meal con una porzione da dieci nuggets di