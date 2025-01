Sport.quotidiano.net - Il Campobasso riparte da Prosperi:: "Un onore essere qui"

Ilnel segno di Fabio. Il nuovo tecnico rossoblù si è presentato ufficialmente alla piazza. Lui era stato il profilo inizialmente individuato dall’Ascoli per salire in sella dopo la scelta di esonerare Di Carlo. "È unl’allenatore del– ha commentato –. Sono qui per lavorare e dare il massimo. Sappiamo che veniamo da un momento complicato dal punto di vista dei risultati, ma da oggi si inizia a costruire qualcosa insieme per cambiare la rotta. Non mi piace fare proclami. Il mio obiettivo è pienamente in linea con il progetto di questa società. Conosco i calciatori, anche se non ancora in modo approfondito. Quando si cambia, serve tempo per lavorare e per conoscersi a vicenda: io con loro e loro con me. Inizieremo subito, con grande dedizione, per aiutare la squadra e la società".