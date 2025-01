Puntomagazine.it - “Facciamo Cultura”: incontro con l’autore Mimmo Licciardiello a Qualiano

Eventole a: Presentazione del libro “3 Km/h – La velocità dell’anima”Il Partito Democratico diorganizza un eventole imperdibile per gli amanti della lettura e del viaggio non solo interiore. Sabato 1 febbraio, a partire dalle ore 18:00, presso il Circolo Lidia Nozzolillo in Via Roma, si terrà la presentazione del libro “3 Km/h – La velocità dell’anima“, scritto da, attraverso dieci racconti di vita, condivide emozioni, sensazioni e incontri vissuti durante dieci cammini nel cuore dell’Italia meridionale, offrendo spunti di riflessione e strumenti di crescita personale.A dialogare consaranno Iolanda Stella Corradino, giornalista, e Anna Savarese, architetta e rappresentante di Legambiente Campania.Un’occasione per approfondire il tema del viaggio come esperienza interiore e sociale, riscoprendo il valore del camminare lento in un mondo frenetico.