Sbircialanotizia.it - Cultura, Fontana: “Incentivare studio materie tecnico-scientifiche”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il presidente della Camera, Lorenzo, intervenendo a Montecitorio al convegno “stem: le professioni del futuro” "Viviamo in un’epoca dove le innovazioni si susseguono con elevata rapidità. In particolare, l’evoluzione-scientifica sta ridefinendo i tradizionali assetti economici e sociali, influenzando le nostre abitudini di vita e anche il nostro modo di lavorare. Per affrontare .L'articolo: “” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.