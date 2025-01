Panorama.it - Analisi dei mercati obbligazionari: tendenze e strategie di investimento per il 2025

I Titoli di Stato di Europa e Usa sono calati molto di prezzo nella parte finale del 2024 e ad inizio. Cosa c'è quindi da aspettarsi per la restante parte dell'anno? È il caso di fare acquisti a prezzi bassi e su che cosa in Italia?In primo luogo vale la pena menzionare una considerazione tecnica riferita al periodo in esame: solitamente, a seguito della chiusura dell’anno finanziario che avviene per molti brokers ed operatori soprattutto americani verso la fine del mese di novembre, classicamente con il Thanksgiving Day, la fase di mercato che va da circa metà dicembre a circa metà gennaio successivo è caratterizzata da un elevato livello di volatilità speculativa; per quanto concerne il 2024, si noti che le buone performancee dell’anno accumulatesi già dal 2023 possono aver inoltre indotto molti asset managers a prese di profitto proprio dopo la metà di dicembre.