Agi.it - "Una vittoria tornare ad Auschwitz dove mio nonno fu deportato"

AGI - "Questa è la prima volta che vengo in un campo dì concentramento e l'impatto è molto forte perché mio bisdopo essere sopravvissuto non è mai voluto, è stato una persona molto rigida, non si è mai aperto, non ha mai scritto nulla" inizia così il racconto di Lyel Dabush, il suo bisè Leone Sabatello, detto Leoncino,in quel maledetto "Sabato nero" che ha segnato la storia della comunità ebraica di Roma. Lyel sta partecipando al viaggio della Memoria del comune di Roma adinsieme a 142 studenti romani. "È molto importante che sia io con la mia famiglia a dare importanza alla sua storia. Per noi è un evento molto significativo. - racconta la studentessa della scuola ebraica di Roma - Mi sono preparata a questo viaggio sia a scuola, sia con degli incontri delle associazioni, ma non si è mai pronti a venire qui.