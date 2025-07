Traffico Roma del 06-07-2025 ore 07 | 30

Benvenuti a Luceverde Roma, il vostro punto di riferimento per le condizioni del traffico capitolino. Oggi, 6 luglio 2025 alle 7:30, vi aggiorniamo sulle principali novità : i lavori di bonifica sul Prenestino proseguono, chiudendo via dei Gordiani e tutta via Checco Durante, mentre a Ostia torna il mercatino di viale delle Repubbliche Marinare. Restate sintonizzati per tutte le informazioni in tempo reale e consigli utili per i vostri spostamenti.

Luceverde Roma ben trovati all'ascolto al Prenestino proseguono i lavori di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dall'esplosione dell'incendio di venerdì scorso via dei Gordiani quindi resta chiusa e tra via Casilina e via Checco Durante compresa l'intera via Checco Durante a Ostia torna il mercatino di viale delle Repubbliche Marinare e per strada quindi è chiusa nel Trento che vada Lungomare Paolo Toscanelli a Corso Duca di Genova per quanto riguarda il trasporto pubblico oggi per lavori nella stazione di Roma Tuscolana alcuni treni del Leonardo Express e delle linee Orte Fiumicino aeroporto Roma Viterbo Roma Civitavecchia e Roma Pisa potranno subire cancellazione limitazione e vai azioni previste corse con bus 3 a Roma Termini e Fiumicino aeroporto dettagli di queste da altre notizie Come sempre sono consultabili sul sito punto.

