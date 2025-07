Ondata di afa si attenua | ' rosse' 7 città

L'ondata di afa che ha travolto l'Italia sta lentamente cedendo il passo, portando un po’ di sollievo e speranza. Dopo giorni di caldo record, le temperature si abbassano e il clima si ravviva con piogge e temporali, soprattutto al Nord. È il momento di respirare, riconsiderare le nostre routine e godere di un clima più moderato. Ma cosa ci riserva il tempo nei prossimi giorni? Restate sintonizzati per scoprire gli aggiornamenti.

7.30 Il caldo record di questi giorni ha le ore contante, con l'Italia divisa in 2 tra la morsa dell'afa e al Nord i primi nubifragi. Crollano da 15 a 7 i capoluoghi di provincia in bollino rosso, tra quelli monitorati dal Ministero della Salute. Massimo livello di allerta per Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Palermo, Perugia e Pescara. Per le regioni settentrionali, weekend all'insegna della pioggia e allagamenti in Lombardia e Piemonte,nel Vercellese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Non si attenua la seconda ondata di calore della stagione: "bollino rosso" ad Ancona nella giornata di venerdì - Secondo il monitoraggio delle autorità meteorologiche, Ancona si prepara ad affrontare nella giornata di venerdì un’ondata di calore intensa e persistente, con temperature che superano i 35°C.

